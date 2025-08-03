2-я рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 3 августа?

Рота десантников ВСУ сгинула в районе Юнаковки

Как уточнил источник, информации о пропавших от командования нет, зато на официальном аккаунте батальона появился пост с призывом пополнить ряды штурмовых отрядов.

«В Сумской области командование 95-й ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — отметил собеседник.

Бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

Боеспособность после взятие под контроль российскими военными правого берега Волчанска в Харьковской области потеряла 57-я отдельная мотопехотная бригада (ОМПБр) ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник отметил, что, судя по сообщениям в соцсетях, военные 1-й бригады теробороны были не готовы к переброске, они начали срочные сборы на эвакуационные машины, медицину и другие необходимые вещи на передовой.

«После интенсивных боев и освобождения правобережной части Волчанска 57-я ОМПБр ВСУ потеряла боеспособность. В связи с этим командование ВСУ перебрасывает резервы в лице 1-й бригады теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки», — сказал собеседник агентства.

Российские военные ударили по мосту в Херсоне

Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, объект задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба. — NEWS.ru) удар по мосту на остров Корабельный», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ частично нарушена. Изоляция этого района боевых действий крайне важна, подчеркнул Сальдо.

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Григоровки в ДНР

Российские военные уничтожили два ключевых узла управления дронами ВСУ в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в пресс-службе группировки войск «Юг». В операции участвовали артиллеристы и операторы БПЛА.

Первый пункт был обнаружен бойцами 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады во время разведки лесополосы. Выявленные позиции включали место взлета и укрытие для расчета БПЛА «Баба-яга». Координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые ликвидировали цель с помощью 122-мм орудия «Нона-С». Вторая операция прошла еще более стремительно — украинский расчет был уничтожен ударным дроном в момент запуска своего аппарата.

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