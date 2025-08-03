Боеспособность после взятие под контроль российскими военными правого берега Волчанска в Харьковской области потеряла 57-я отдельная мотопехотная бригада (ОМПБр) ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник отметил, что, судя по сообщениям в соцсетях, военные 1-й бригады теробороны были не готовы к переброске, они начали срочные сборы на эвакуационные машины, медицину и другие необходимые вещи на передовой.

После интенсивных боев и освобождения правобережной части Волчанска 57-я ОМПБр ВСУ потеряла боеспособность. В связи с этим командование ВСУ перебрасывает резервы в лице 1-й бригады теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки, — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах информировали, что командование ВСУ предпринимает отчаянные попытки нарастить численность 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), дислоцированного в районе Кондратовки Сумской области. Источник добавил, что подразделение несет большие потери.

До этого в российском Минобороны говорили, что только за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. При этом украинские солдаты вышли не только из Каменского, но и из Петровки.