«Орешник» возмездия, дроны в Сочи, игры Арестовича: что дальше

Инсайдеры узнали о приказе президента России Владимира Путина подготовить цели для ракетного комплекса «Орешник», Вооруженные силы Украины атаковали Сочи с помощью ударных дронов-камикадзе, ушедший в оппозицию экс-соратник украинского лидера Алексей Арестович отметил юбилей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что заставит Путина расчехлить «Орешник»

«Интернет-ссора» президента США Дональда Трампа с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым вышла на глобальный уровень. Мировые СМИ были шокированы, когда Трамп объявил, что в ответ на слова Медведева приказал перебазировать вооруженные ядерным оружием атомные подводные лодки »поближе к России».

«Медведев сказал очень плохие вещи, упомянув ядерное оружие. Он часто позволяет себе лишнего. Я просто хочу убедиться, что его слова останутся только словами», — заявил Трамп в эфире Newsmax, в Пентагоне не стали подтверждать или опровергать слова Трампа.

Резонансное заявление президента США многие восприняли как шутку, но инсайдеры с ними не согласны. По их информации, американские подлодки реально подошли к России.

Фото: Chris Oxley/U.S. Navy

«Россия зафиксировала резкое приближение атомных подлодок США к морским границам. <…> Минимум две из 15 развернутых возле Японии субмарин класса „Вирджиния“ резко сократили дистанцию с тихоокеанского направления. Маневры начались спустя часы после заявления Дональда Трампа, при этом США никак не связывались с российскими дипломатами и не стали комментировать слова президента», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Паника в западных СМИ воспринимается как часть плана Трампа: перед тем как отправиться играть в гольф в выходные, президент США решил как следует «накормить» американскую прессу сенсациями, пишет Telegram-канал Condottiero.

В свою очередь Медведев «с восторгом» узнал о реакции Трампа на его заявления. Зампред Совбеза готов продолжить «войну по переписке», чтобы посадить американца в лужу, пишет Telegram-канал INSIDER-T.

«Медведев рассмеялся, узнав об угрозе Трампа по поводу переброски атомных подлодок. Источники, близкие к зампреду Совбеза, предполагают, что реакция президента США только позабавила российского политика и укрепила его решительность продолжать „войну в соцсетях“», — передает источник.

В военном плане переброска АПЛ США ближе к России не слишком сильно беспокоит руководство в Кремле: российская система берегового наблюдения «Гармония» и космическая разведка успешно фиксируют чужие подлодки и пока широкий жест Трампа не считается опасным, убеждены инсайдеры.

По информации источников, на этом фоне ВС РФ получили новые указания от Путина: не успел президент России объявить, что комплекс «Орешник» пошел в серию, военным уже приказали подготовить цели.

«Путин поручил подготовить цели для „Орешника“ после угроз Трампа о переброске атомных подлодок. <…> Экстренный приказ президента был получен военными этой ночью», — пишет 2 августа «Разведчик».

Таким образом, за «войну по переписке» между Медведевым и Трампом может вновь ответить Украина — в игру вступает «Орешник», констатируют инсайдеры.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно об атаке ВСУ на Сочи

В ночь на 3 августа в «Сириусе» в Краснодарском крае была объявлена опасность атаки БПЛА, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется. Оставайтесь в укрытии. Об отмене тревоги сообщу дополнительно», — написал Плишкин.

Telegram-канал SHOT писал, что более 20 взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Местные жители рассказали SHOT, что видели вспышки от уничтожения беспилотников над морем, система ПВО отрабатывала по украинским БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности. Канал уточнил, что прохожие прятались на парковках и в бомбоубежищах.

Позднее стало известно, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших, предварительно, нет. Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие. Не снимайте и не выкладывайте видео ликвидации! Выражаю благодарность службам ПВО за профессионализм! В ближайшее время ракетная опасность будет отменена, сиренно-речевое оповещение по городу переведено в режим тишины. Призываю жителей и туристов соблюдать все меры и следить за официальной информацией», — написал мэр.

Кроме того, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на работу, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там указано, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — сказано в публикации.

Минобороны РФ утром 3 августа информировало, что российские средства ПВО за ночь сбили 93 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в Минобороны РФ.

Куда делся Арестович

3 августа исполнилось 50 лет бывшему внештатному советнику офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу. Еще недавно он был одним из самых узнаваемых медийных лиц местной власти, но после ухода из команды главы государства и отъезда за рубеж начал активно критиковать руководство страны.

Точной информации о военной карьере Арестовича нет. В одних интервью он утверждал, что до 2005 года служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства. В 30-летнем возрасте уволился из армии в звании майора.

Тогда же Арестович вступил в украинскую партию «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), став заместителем ее лидера Дмитрия Корчинского. Поначалу они вместе критиковали «оранжевую революцию» 2004 года, однако уже в 2009-м создали гражданское движение «Долой всех», занимавшееся организацией протестов против властей Украины в Сумах, Одессе и Киеве. С 2014-го Арестович регулярно давал комментарии СМИ как военный эксперт. Позже он признавался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.

Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press/Global Look Press

Очередной виток политической карьеры Арестовича пришелся на 2022 год. После начала спецоперации ВС РФ он стал одним из самых раскрученных спикеров Киева и практически ежедневно выходил в прямой эфир в соцсетях. В своих видео советник главы ОП озвучивал противоречивые прогнозы. Например, в марте 2022-го он заявил, что горячая фаза украинского конфликта завершится через две-три недели. Спустя несколько месяцев Арестович в своем Telegram-канале признался: все это время он преподносил зрителям ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.

В начале 2023-го вокруг Арестовича разгорелся скандал. Он заявил, что причиной обрушения жилого дома в Днепре 14 января того же года стало падение ракеты, неудачно сбитой украинскими средствами ПВО. Эти слова возмутили украинских политиков — депутаты Верховной рады обвинили советника в государственной измене. Он извинился и назвал свои слова ошибкой, однако подал заявление об отставке. Спустя несколько дней его внесли в базу сайта «Миротворец».

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что для Арестовича не было зазорным лгать и прикрывать чужую ложь, пока это приносило ему выгоду.

«Если есть правда, за которую не платят, но зато платят за ложь, то предприимчивые люди выбирают денежку. Те, кто в самом начале обслуживал нынешний украинский режим, получали очень большие деньги. Видимо, Арестович посчитал, что ему хватит этого на какое-то время после отставки», — пояснил эксперт.

После ухода из команды Зеленского Арестович фактически перешел в оппозицию к действующей власти. Он покинул территорию Украины и начал регулярно критиковать руководство страны. Так, он заявлял о нарушении прав человека в республике и диктатуре Зеленского. Уже в начале мая власти Украины объявили о введении санкций против Арестовича, в том числе запретив распространение его медиаконтента в стране.

Активные попытки экс-советника «похоронить» репутацию Зеленского связаны с его желанием оставаться на плаву, считает Скачко. По словам историка, единственное место, где Арестович может быть полезен, — это Украина.

При этом издание «Украинская правда» писало, что вскоре после отставки с поста советника главы ОП Арестович выехал в Польшу. В январе 2024 года стало известно, что политик перебрался в США. По словам адвоката Василия Костюка, Арестович приобрел особняк в Калифорнии стоимостью $1 млн. Часть этих средств была получена им незаконно, считает Костюк.

Арестович не подтверждал факт покупки недвижимости. В одном из интервью он заявлял о своем желании вернуться на Украину. Он не исключал, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента республики, и даже опубликовал предвыборную программу.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Покровск 3 августа: прорыв к Днепру, потеря 200 бойцов

Наступление ВС РФ на Харьков 3 августа: школьницы-снайперы, бои за Купянск

Авиаудар по мосту в Херсоне и атака на Сочи: новости СВО на утро 3 августа

Землянам приготовиться? Загадочный объект достигнет планеты уже в 2025 году

Звонок из «военкомата». Мошенники придумали новую схему: как не попасться?