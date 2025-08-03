Угроза атаки беспилотников нависла над ФТ под Краснодаром Плишкин: в Сириусе объявлена опасность атаки БПЛА

В Сириусе в Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Опасность атаки БПЛА сохраняется. Оставайтесь в укрытии. Об отмене тревоги сообщу дополнительно, — написал Плишкин.

Telegram-канал SHOT писал, что более 20 взрывов прогремели над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Жители рассказали SHOT, что видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем, система ПВО отрабатывает по украинским БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности. Канал уточнил, что прохожие прячутся на парковках и в бомбоубежищах. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на работу, о чем сообщила пресс-служба воздушной гавани. В компании подчеркнули, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев информировал, что пострадала мирная жительница.