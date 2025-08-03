Наступление ВС РФ на Покровск 3 августа: прорыв к Днепру, потеря 200 бойцов

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 3 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска и Днепра в воскресенье, 3 августа: обстановка на фронте

«Днепропетровская область. Бойцы группировки войск „Восток“ продолжают формировать зону безопасности на сопредельной территории. На кадрах — бои в районе Январского и Великомихайловки. По позициям противника плотно работает реактивная артиллерия, результативные удары наносят операторы БПЛА. Выносят все — огневые точки, транспорт, наблюдательные посты и укрытия боевиков», — написал военкор Евгений Поддубный.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном участке Покровского направления армия России атакует вдоль лесополос в сторону границы с Днепропетровской областью.

«На юге от Покровска российская пехота, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулась далеко за Троянду и ведет бои в районе Шахтерского, чтобы выровнять линию фронта и выйти на железнодорожную ветку. Противник отступает из соседнего Чунишино. Вооруженные силы России отрезали восточный путь снабжения Покровска, продвигаясь в районе Миролюбовки. Наступая в районе Сухецкого, что на севере от Родинского, наши войска лишили противника и важнейшего северного маршрута снабжения Покровска. При этом потеря самого Родинского ускорит обрушение всего северного участка обороны Красноармейской агломерации», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны Британии признало, что российские войска ведут активные действия по окружению Покровска — ключевого логистического центра ВСУ в Донбассе.

«За последнюю неделю ВС РФ постепенно продвигались к северо-востоку от города, стремясь обойти и отрезать пути снабжения и наземные линии связи. Наши войска продвинулись на запад в районе трассы Н-32, особенно в направлении села Родинское, через которое проходит основной северный маршрут снабжения Покровска. Российские войска также захватили территорию к югу от шоссе, продвигаясь в районе Миролюбовки», — отметили «Военкоры Русской Весны».

В Минобороны сегодня заявили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.

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