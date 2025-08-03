Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 3 августа? Что происходит у Волчанска, Катериновки, Константиновки, Купянска, Липцев, Миролюбовки, Мирнограда, Николаевки, Песчаного, Покровска, Родинского, Северска, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

«Донецкий фронт. ВС РФ продвигаются на восточном фланге Покровской агломерации, в районе Миролюбовки. Сообщается о наступлении на поселок Сухецкое, севернее Родинского. Войсками РФ взят под огневой контроль участок трассы на Мирноград от Белицкого. Появляются видеофиксации движения российских войск в южной части Покровска. Освобожден населенный пункт Александро-Калиново на Константиновском направлении. Идут бои за Катериновку. Харьковское направление. Сообщается о полном освобождении правого берега реки Волчьей, разделяющего Волчанск, и боях уже на левом берегу. На Купянском направлении продолжается продвижение российских войск в сторону Песчаного», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Часовоярском направлении ВСУ постоянно пополняют свои подразделения и оказывают упорное сопротивление, не допуская выхода ВС России на Константиновку, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Южнее, кстати, наши войска завершают выход к Клебан-Быкскому водохранилищу. Константиновку будут брать с нескольких направлений. Сейчас же армия России начинает штурм Покровска. По всей видимости, тактика „Бахмутской мясорубки“ применяться не будет. Наши просачиваются через боевые порядки противника, накапливаются, действуют в разрывах узлов обороны ВСУ. Одновременно идет охват соседнего Мирнограда с севера, маневр предполагает лишение противника северного логистического коридора. Также после затянувшихся боев в Волчанске решено было сказать о взятии под контроль части города, расположенной на нашем берегу реки Волчьей. На Южно-Донецком направлении наши продвигаются с тяжелыми боями», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

ВС России в ходе ожесточенных боев взяли под контроль населенный пункт Волчанск, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, но ВС РФ раз за разом удается сломить упорное сопротивление врага. Пытаясь отбить утраченные позиции, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта элитных боевиков. В Липцах в ходе разведывательных мероприятий было обнаружено пять боевых групп противника и шесть складов боеприпасов. Операторы РФ расчетов FPV-дронов уничтожили частично живую силу противника и все выявленные цели. ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР. По ТЦК в Дружковке ВС РФ нанесли мощный удар. Благодаря боевой работе расчетов FPV-дронов 331-го Костромского полка небо над Часовым Яром теперь чистое. Парни уничтожили много тяжелых дронов типа „Баба-яга“, применяя нужную тактику», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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