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03 августа 2025 в 10:41

Магнитные бури сегодня, 3 августа: что завтра, головные боли, нервозность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 3 августа, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 3 и 4 августа

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 3 августа, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии в течение суток.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%», — пояснили ученые.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 4 августа, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

По данным портала my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается только 7 августа.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Кто тяжело переносит период геомагнитных колебаний

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов уточнил, что от магнитных бурь могут страдать люди старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал он NEWS.ru.

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