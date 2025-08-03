Ситуация в аэропортах РФ 3 августа: задержки, что в Санкт-Петербурге и Сочи

Ситуация в аэропортах РФ 3 августа: задержки, что в Санкт-Петербурге и Сочи

Сегодня, 3 августа, наблюдаются задержки рейсов в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Пскова и Калининграда на фоне вводимых ограничений на полеты. Что об этом известно, какова сейчас ситуация в Пулково, Храброво и других аэропортах России?

Какова ситуация в аэропорту Сочи 3 августа

Росавиация 3 августа в 04:14 по московскому времени ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, которые действовали до 04:59. Представитель ведомства Артем Кореняко пояснил, что соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

«В аэропорту Сочи введен план „Ковер“ из-за БПЛА ВСУ. Задерживаются на прилет и вылет более 50 рейсов», — уточнил Telegram-канал SHOT.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, добавил Артем Кореняко. В пресс-службе аэропорта отметили, что после снятия запрета на прием и вылет судов формируется расписание для прибытия и обслуживания всех рейсов с учетом вынужденных изменений.

«Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится один-два дня», — говорится в заявлении.

Согласно данным на сайте аэропорта Сочи, на настоящий момент из воздушной гавани задерживаются вылеты около 30 рейсов, в том числе в Москву, Екатеринбург, Салехард, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Чебоксары, Анталью, Уфу, Ереван, Сургут и другие города.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какова ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 3 августа

Росавиация 3 августа в 09:23 по московскому времени ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, что также сказалось на работе аэропорта Храброво в Калининграде.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво есть корректировки в расписании рейсов», — заявил Артем Кореняко.

На фоне действующих ограничений в аэропорту Пулково были задержаны более 30 рейсов на вылет, еще пять отменены, сообщает Telegram-канал Baza.

«Задержано 37 — на вылет, 21 — на прилет. Над авиагаванью кружат три самолета», — уточнил Telegram-канал Mash.

На настоящий момент аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Согласно информации на сайте воздушной гавани, на фоне вводимых ограничений 3 августа задержаны вылеты в Москву, Сочи, Красноярск, Астрахань, Калининград, Ульяновск, Казань и другие города.

Из Калининграда 3 августа задержаны вылеты в Санкт-Петербург и Москву.

Какова ситуация в других аэропортах России 3 августа

В ночь на 3 августа временные ограничения также вводились в аэропорту Пскова. На настоящий момент они сняты, в расписании рейсов наблюдаются изменения.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны в аэропорту Пскова отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержку вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

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