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03 августа 2025 в 09:30

В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в Пулково.

Также стало известно, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Кореняко сообщил о введении в аэропорту Пензы временных ограничений на прием и отправку самолетов. Меры связали с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

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