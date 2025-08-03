В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в Пулково.

Также стало известно, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Кореняко сообщил о введении в аэропорту Пензы временных ограничений на прием и отправку самолетов. Меры связали с необходимостью обеспечения безопасности полетов.