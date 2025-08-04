Адвокат жертв «Крокуса» рассказал, могут ли оправдать обвиняемых в теракте Адвокат Трунов: в деле «Крокуса» не будет оправдательных и мягких приговоров

Российская судебная практика показывает, что в делах о терроризме вынесение оправдательных приговоров в отношении кого-либо из обвиняемых исключено, заявил NEWS.ru адвокат пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Игорь Трунов. Он подчеркнул, что даже при наличии смягчающих обстоятельств вряд ли кто-то из фигурантов сможет получить условное наказание.

Исходя из российской судебной практики по делам о терроризме, можно уверенно утверждать, что вынесение оправдательных приговоров в отношении кого-либо из подсудимых исключено. Возможность назначения условного срока также представляется маловероятной. Смягчающие обстоятельства суд может учесть, но это не приведет к смягчению наказания, — сказал Трунов.

Он добавил, что исключение могут составлять лишь случаи, если по ходу процесса будет доказано отсутствие состава преступления в действиях отдельного обвиняемого либо если он не был вовлечен в преступную деятельность и привлекался ошибочно. Однако после изучения материалов уголовного дела такие случаи маловероятны, добавил Трунов.