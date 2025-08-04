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04 августа 2025 в 08:56

Адвокат жертв «Крокуса» рассказал, могут ли оправдать обвиняемых в теракте

Адвокат Трунов: в деле «Крокуса» не будет оправдательных и мягких приговоров

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Российская судебная практика показывает, что в делах о терроризме вынесение оправдательных приговоров в отношении кого-либо из обвиняемых исключено, заявил NEWS.ru адвокат пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Игорь Трунов. Он подчеркнул, что даже при наличии смягчающих обстоятельств вряд ли кто-то из фигурантов сможет получить условное наказание.

Исходя из российской судебной практики по делам о терроризме, можно уверенно утверждать, что вынесение оправдательных приговоров в отношении кого-либо из подсудимых исключено. Возможность назначения условного срока также представляется маловероятной. Смягчающие обстоятельства суд может учесть, но это не приведет к смягчению наказания, — сказал Трунов.

Он добавил, что исключение могут составлять лишь случаи, если по ходу процесса будет доказано отсутствие состава преступления в действиях отдельного обвиняемого либо если он не был вовлечен в преступную деятельность и привлекался ошибочно. Однако после изучения материалов уголовного дела такие случаи маловероятны, добавил Трунов.

Ранее первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция позволяет применять смертную казнь. Также он добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости и никакой судебной ошибки в деле быть не может.

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Ирина Ковган
И. Ковган
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