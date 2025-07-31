В Госдуме призвали к жесткому наказанию террористов «Крокуса»

Таджики, устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл», заслуживают высшей меры наказания, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он заявил, что в некоторых случаях Конституция нашей страны позволяет применять смертную казнь. По его словам, подобный вариант можно рассмотреть и в отношении террористов «Крокуса».

Некоторые юристы утверждают, что смертная казнь в России запрещена, невозможна и для того, чтобы ее разрешить, нужно принимать новую Конституцию. Это совершенно ошибочные, неправильные выводы они сделали из текста самой Конституции, которая предусматривает возможность смертной казни в исключительных случаях при наличии суда присяжных. Думаю, это процедура может быть применена и в этом случае, — отметил Затулин.

Он добавил, что мораторий на смертную казнь не позволяет осудить террористов по достоинству и заслугам.

Мне кажется, что это конкретный повод и случай, когда все очевидно совершенно ясно, нет никаких сомнений и не может быть судебной ошибки, должна применяться смертная казнь. Те, кто отнял жизнь у такого количества людей, сделал это публично по научению наших врагов, заслуживают высшей меры, — раскрыл Затулин.

Ранее сообщалось, что защита потерпевших намерена добиваться максимально сурового, жестокого, но справедливого наказания для всех террористов, включая непосредственных исполнителей теракта и их соучастников.