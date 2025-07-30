Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса» Защита потребовала самого сурового наказания для террористов «Крокуса»

Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» намерена добиваться максимально сурового наказания для всех обвиняемых, включая пособников, сообщает ТАСС. Интересы 115 потерпевших представляет адвокатская коллегия Игоря Трунова.

Несмотря на признательную позицию некоторых фигурантов, мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании: как для непосредственных исполнителей теракта, так и для их соучастников, — заявил Трунов.

По данным агентства, четверо непосредственных исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни — дали полные признательные показания в ходе расследования. Из них только Фаридуни выразил раскаяние.

Ранее следствие выяснило, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» за день до нападения по указанию куратора купили новые телефоны и кухонные ножи, которыми воспользовались во время атаки. Все действия террористы выполняли по инструкциям человека под псевдонимом Сайфулло.