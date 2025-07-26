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26 июля 2025 в 10:13

Стали известны новые подробности дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» купили новые телефоны и ножи перед атакой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни, Саидокрами Рачабализода, Далержон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов за сутки до преступления приобрели новые смартфоны и кухонные ножи, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Злоумышленники провели тщательную подготовку, следуя указаниям неустановленного куратора, известного следствию под псевдонимом Сайфулло.

Так, 21.03.2024 <...> Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо Сайфулло поручило им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта, — говорится в документах.

В тот же день один из нападавших, Фаридуни, посетил магазин «О'кей» в Красногорске, где приобрел указанные предметы. Впоследствии ножи были использованы в качестве оружия при совершении теракта.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» употребили наркотик, чтобы притупить страх перед атакой. По данным следствия, речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидокрами Рачабализоде.

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