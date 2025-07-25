Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Исполнители теракта в «Крокусе» решили побороть страх с помощью мефедрона Трое исполнителей теракта в «Крокусе» употребили наркотик для притупления страха

Исполнители теракта в КЗ «Крокус Сити Холл» употребили наркотик, чтобы притупить страх, сообщает ТАСС. По данным источника, это были Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода. Запрещенное вещество они приняли перед совершением нападения.

По пути следования к месту совершения преступления <...> в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон, — передает агентство материалы дела.

При этом не уточняется, совершал ли подобное кто-то из других преступников. После употребления запрещенного вещества террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала.

Ранее выяснилось, что организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах политического руководства Украины. По данным СМИ, главы двух террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) направляли преступников на совершение теракта.

Стало известно, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Алишера Касимова, которого обвиняют в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл». Речь идет о квартире в Красногорске и машине.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.