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25 июля 2025 в 02:02

Суд наложил арест на квартиру пособника исполнителей теракта в «Крокусе»

Суд арестовал квартиру пособника исполнителей теракта в «Крокусе» Касимова

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал имущество Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале «Крокус сити холл», сказано в материалах дела. В частности, речь о квартире в городском округе Красногорске и автомобиле, передает ТАСС.

Наложен арест на имущество обвиняемого Касимова А. Х. Это квартира в городском округе Красногорске кадастровой стоимостью более 7,7 млн рублей, а также автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8, — говорится в документах.

Уточняется, что суд запретил распоряжаться этим имуществом и совершать с ним сделки. Такие меры приняты в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Ранее Шамсидин Фаридуни, признанный непосредственным исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле», оказался единственным из четырех обвиняемых, кто полностью признал свою вину. Он также выразил раскаяние в совершенных действиях. Трое других подозреваемых хотя и подтвердили свою причастность к преступлению, но не проявили сожаления о содеянном.

До этого адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

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