Стало известно, в чьих интересах организовывали теракт в «Крокусе» ТАСС: организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Украины

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холл» действовали в интересах политического руководства Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что главы двух террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) направляли преступников на совершение терроризма.

Действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства — концертный зал «Крокус Сити Холл», — следует из документа.

Речь идет о Бекове А.И. и Хикматове А. М. По данным следствия, они, находясь за рубежом, с 1 июня 2023 года готовили преступников к осуществлению терактов в Москве и Каспийске. Удачно удалось предотвратить теракт в Каспийске.

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.