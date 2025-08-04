Родственники бойцов 158-й ОМБр ВСУ обвинили командование в использовании солдат как «живого щита», пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их словам, военнослужащих бросили в бой под Сумами, пока элитные части зарабатывали награды.

Родственники военнослужащих 158-й ОМБр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена, — сообщили в силовых структурах.

Ранее военный эксперт Борис Рожин предположил, что своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил РФ главнокомандующий украинской армии Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились. По его словам, российская армия не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.

Ранее стало известно, что Сырский задумал существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы. Это может спровоцировать рост протестных настроений в регионах, сообщили силовики.