МАЗ показал на ИННОПРОМЕ газовый тягач и электромусоровоз

На выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге МАЗ представил газовый магистральный тягач и электрический мусоровоз, разработанные с учетом потребностей российских заказчиков. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова поговорила с заместителем генерального директора Минского автомобильного завода — Оксаной Михеевой, представляющей новинки отрасли.

— Расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы приехали в этом году на ИННОПРОМ? Какие впечатления от мероприятия? Возможно, уже состоялись интересные встречи или обсуждения?

— ИННОПРОМ — это масштабная выставочная и переговорная площадка. Мы участвуем в ней ежегодно. С каждым разом стараемся подходить к мероприятию с актуальной и продуманной продукцией.

В этом году представили магистральный тягач на сжатом природном газе (СПГ). Мы активно развиваем направление газомоторной техники, особенно в сегменте грузовых автомобилей. Уже порядка 15 лет поставляем газовые автобусы, и именно мы первыми в России вывели на рынок автобус на СПГ — проект был реализован как раз в Екатеринбурге.

Сегмент грузовой техники начали развивать относительно недавно. В числе наших новинок — магистральный тягач на СПГ, а также шасси под спецтехнику: конфигурации 4 × 2, 6 × 4, в разработке — 6 × 6. В ближайшие три года появятся газовый мусоровоз и газовый самосвал.

Мы плотно сотрудничаем с «Газпромом» и его дочерними структурами, адаптируя технику под их технические требования. Сейчас также готовимся к участию в Петербургском газовом форуме.

Заместитель директора по маркетингу ОАО «МАЗ» Оксана Михеева и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Речь идет о специфических условиях эксплуатации у «Газпрома»? Это в основном перевозка грузов?

— Да, например, структура «Газпром гелий сервис» занимается перевозкой опасных грузов, в том числе газа. Специально для них мы разработали проект тягача 6 × 4 с доработками под их требования.

— То есть вы работаете под конкретного заказчика, согласовывая технические характеристики?

— Именно так. Таких проектов становится все больше. Мы видим в этом перспективу, особенно с учетом транспортной стратегии России, где ежегодно должна увеличиваться доля газомоторной техники. Поэтому наращиваем линейку и активно сотрудничаем с заказчиками.

— Как за последние годы изменилась доля вашей продукции на российском рынке в разных сегментах?

— Сейчас рынок находится в сложной ситуации. В 2023 году был пик — 146 тысяч грузовиков при среднем уровне 80–90 тысяч. Однако китайские производители заняли значительную долю, и в 2024 году рынок уже пошел на спад. Прогноз — до 60 тысяч единиц, что критически мало.

Сегменты тягачей и самосвалов сильно просели. Однако есть рост в сегменте коммунальной и специальной техники. Мы адаптировались к этому, начали активно сотрудничать с российскими производителями: поставляем шасси, на которые они устанавливают надстройки — мусоровозы, дорожные машины и т. п. Это позволяет нам держаться на плаву.

— Фактически вы диверсифицировали производство?

— Да, именно. Например, на ИННОПРОМЕ представлен наш стратегический партнер — компания «СмолМаш». В прошлом году она стала лидером в производстве коммунально-дорожной техники, и 50% ее машин были собраны на шасси МАЗа.

— В чем основное конкурентное преимущество вашей продукции, особенно в сравнении с китайскими или другими производителями?

— Наша техника надежная. Недавно мы были на мероприятиях в Уфе и Казани и везде слышали положительные отзывы о шасси МАЗа. Водители отмечают комфорт, выносливость, отсутствие поломок. Да, может быть, у китайских моделей более помпезные кабины, но в спецтехнике это не главное. Главное — надежность. И здесь мы уверенно конкурируем.

Стенд завода «Смолмаш» на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— А где вы видите точки роста в текущей непростой ситуации?

— Один из приоритетов — развитие электрической техники. У нас уже есть компетенции в этой области: электробусы, троллейбусы с автономным ходом. Сейчас переходим к грузовой электротехнике. Разработано среднетоннажное электрическое шасси. В Белоруссии выпущены и переданы в эксплуатацию первые 10 единиц. Получаем обратную связь.

Создали полностью электрический мусоровоз с низкопольной просторной кабиной, уникальной для российского рынка. Вместо зеркал — камеры, ЖК-панель, сенсорные элементы управления. Это современный, продуманный продукт. Работаем с российскими партнерами, включая «Русатом» и «Ителму», которая поставляет электрические силовые установки и телематику. Сегодня подписали с ними ряд соглашений.

— Какова степень локализации вашей техники?

— В электротехнике уровень локализации — около 98%. В дизельной — порядка 70%. Газовые модели еще выше: используем российские баллоны, следим за соответствием требованиям. Постепенно локализацию наращиваем.

— На итоговой сессии поднимался вопрос технологического суверенитета. Можно ли сказать, что вы уже практически его достигли?

— Да, мы активно интегрируем российские компоненты: двигатели и коробки ЯМЗ. Получаем в итоге шасси, где и мотор, и трансмиссия российские. Осталось только свои мосты наладить.

— А куда вы сейчас поставляете продукцию? Какие рынки осваиваете?

— Основной рынок — Россия (около 70%). Белоруссия — 25%. Сейчас усилия переориентируем на страны Дальнего Востока. Конкуренция высокая, но мы работаем.

— Какая техника, по-вашему, служит дольше?

— В наших условиях — точно наша.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Вчера Денис Мантуров говорил о необходимости стимулировать массовый спрос на отечественную продукцию и формировать уважение к российским товарам. Как, на ваш взгляд, в Белоруссии удалось достичь высокого уровня доверия к своей технике?

— Это результат системной работы. Важны клиенториентированность, развитая дилерская сеть, доступность запчастей. Китайские производители этим похвастаться не могут. Мы же тесно работаем с клиентами и постоянно совершенствуем сервис.

— Есть ли регионы России, где вы еще не представлены, но хотели бы развиваться или найти партнеров?

— Конечно. Где-то легче, где-то сложнее. Работаем над укреплением позиций и оптимизацией процессов.

— А что с автоматизацией производства? Заменяют ли роботы человека, в том числе для снижения себестоимости?

— Мы — универсальное предприятие. Выпускаем широкую линейку техники. Полностью автоматизировать такой разнообразный процесс сложно. Если бы делали только один тип шасси — да. Но у нас множество конфигураций, разных цветов, конструктивных решений. Роботизация применяется, но полностью заменить человека пока невозможно.

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