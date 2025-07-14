Саудовская Аравия видит перспективы развития промышленного партнерства с РФ

На международной выставке ИННОПРОМ, прошедшей с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, Его Превосходительство Бандар аль-Хураиф высоко оценил перспективы сотрудничества с Россией в сфере промышленности и минеральных ресурсов.

— Какова цель визита на ИННОПРОМ и каковы ваши первые впечатления от взаимодействия с партнерами?

— Прежде всего, мы были приглашены принять участие в форуме, и, по нашему мнению, ИННОПРОМ — это очень успешная выставка, которая с самого начала демонстрирует рост. Сегодня она представляет собой отличную платформу для объединения производственных компаний со всего мира, где можно понять, как мы можем сотрудничать и дополнять друг друга.

Мое впечатление на данный момент очень позитивное. Мы видим большой интерес к Саудовской Аравии со стороны всех участников — и со стороны правительства, и со стороны организаторов, и со стороны компаний. Также мы видим реальные возможности, которые могут быть реализованы в конкретные проекты на земле.

— Как вы оцениваете международное сотрудничество в сфере минеральных ресурсов? Кто, на ваш взгляд, является основным партнером?

— Это новый сектор, который мы активно развиваем в рамках нашей стратегии «Видение 2030». С момента запуска стратегии в 2018 году мы ведем активную работу по изучению недр страны, чтобы понять, какие полезные ископаемые у нас есть. И здесь мы действительно благословлены — у нас множество минеральных ресурсов.

Флаг Саудовской Аравии на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Мы обновили наши геологические данные: сейчас они оцениваются в $2,53 трлн. У нас есть значительные запасы фосфатов, меди, золота, серебра и оксидов. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать эти ресурсы для индустриализации страны и дальнейшей переработки.

Многие из этих минералов будут также экспортироваться, и Саудовская Аравия может сыграть важную роль в удовлетворении глобального спроса, который постоянно растет.

Кроме того, мы создали международную платформу — Future Minerals Forum — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Эр-Рияде в январе. Оно объединяет частный сектор, государственные структуры, финансовые организации и научные круги для обсуждения вопросов добычи полезных ископаемых, будущей энергетики и технологий. Таким образом, мы вносим вклад в развитие глобального горнодобывающего и минерального сектора.

— Россия — один из ключевых партнеров Саудовской Аравии. Как вы видите развитие двусторонних отношений?

— Я считаю, что наши отношения развиваются очень успешно. Мы подписали соглашение с Россией в рамках Future Minerals Forum, и сейчас активно реализуем его в промышленном секторе.

У нас есть совместная рабочая группа — с нашей стороны и с российской. Мы тесно взаимодействуем с представителями Министерства промышленности.

Вчера у меня была интересная и продуктивная встреча с его превосходительством, министром промышленности России. Мы обсуждали возможное сотрудничество в таких секторах, как автомобилестроение, фармацевтика, машиностроение, оборудование, возобновляемые источники энергии и технологии обороны. Мы видим множество возможностей.

Также мы обсудили создание совместного фонда, который позволит инвесторам быстрее реализовывать проекты, а также предоставит необходимый капитал и ресурсы для их успешного запуска.

Бандар аль-Хураиф Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Как вы считаете, антироссийские санкции способствуют или мешают развитию наших отношений?

— Я, возможно, не лучший человек, чтобы обсуждать политические аспекты, но, по моему мнению, Саудовская Аравия стремится поддерживать хорошие отношения со всеми странами.

Наши отношения с Россией были и остаются теплыми. В следующем году мы будем отмечать столетие дипломатических отношений.

Мы очень серьезно относимся к развитию сотрудничества. За последние несколько лет наш товарооборот вырос с менее чем $500 млн до более чем $3 млрд.

И мы хотим большего, потому что видим огромный потенциал для совместной работы — в сфере продовольственной безопасности, обороны, технологий и многом другом. Россия может стать отличным партнером во многих направлениях.

— Время подошло к концу. Большое спасибо!

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