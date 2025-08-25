Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Женщина с собакой бесследно исчезла в горах Сочи

В Сочи пропала бывший кинолог МЧС с собакой в горах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший кинолог МЧС пропала в Сочи, информирует Telegram-канал Kub Mash. По данным источника, 49-летняя женщина в подавленном состоянии 12 августа уехала на машине с собакой по кличке Бося в Абхазию. Дочь экс-сотрудницы МЧС сообщила, что в республике она должна была встретиться со знакомым, но этого не произошло.

В результате женщина развернулась обратно и остановилась для отдыха на Батумском шоссе после Сочи. Позднее она написала дочери, что гуляет в горах, и перестала выходить на связь. Последний сигнал ее местонахождения зафиксировали в районе Эсто-Садка.

Родные отметили, что Инна (так зовут пропавшую россиянку) могла заблудиться, поскольку здоровье ее было не в лучшем состоянии. Не исключено, что женщина не могла далеко уйти. Камеры подтверждают, что машина кинолога въехала в Красную Поляну 19 августа и больше не покидала эту территорию. В настоящее время полиция проверяет звонки женщины и операции по карте.

