29 сентября 2025 в 13:57

Атаман уходит на СВО с поста замгубернатора Кубани

Замгубернатора Краснодарского края Власов уходит на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов принял решение отправиться бойцом в зону проведения спецоперации, передает пресс-служба Кубанского казачьего войска. Отмечается, что он продолжит выполнять и общественные обязанности в составе казачьего войска.

Это великая честь — служить своей Родине и быть ее достойным сыном. <...> Я принял решение уйти на СВО. Быть рядом с воинами, братьями по духу, защищающими Отечество и мирное небо над головами жителей Кубани, — отметил Власов.

Вице-губернатор Кубани напомнил, что является ветераном боевых действий: он участвовал в операциях в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, а также в конфликте с Грузией в 2008 году. Сейчас, по его словам, он снова ощущает свою необходимость Родине и считает важным находиться на передовой.

Ранее стало известно, что около тысячи женщин принимают участие в военной спецоперации. Как заявил глава общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, эти цифры указывают на значительный вклад женщин в обороноспособность страны и их готовность служить Родине наравне с мужчинами.

Кубань
СВО
Краснодарский край
военные
казаки
