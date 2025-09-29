Названо число женщин, участвующих в СВО

Около тысячи женщин принимают участие в военной спецоперации, заявил глава общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что эти цифры указывают на значительный вклад женщин в обороноспособность страны и их готовность служить Родине наравне с мужчинами.

Общественник предложил учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих, или День защитницы Отечества. Корсунов напомнил, что именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Дурова, обрезав волосы и переодевшись в казачью форму, под именем Александра Соколова вступила в казачий полк.

Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни, — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что медсестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. В составе медицинской роты она выполняла задачи в пункте эвакуации и тыловых районах.