Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 13:07

Названо число женщин, участвующих в СВО

Общественник Корсунов: 1000 россиянок принимают участие в СВО

Военнослужащая женщина-медик перевязывает раненого в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в ДНР Военнослужащая женщина-медик перевязывает раненого в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в ДНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Около тысячи женщин принимают участие в военной спецоперации, заявил глава общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что эти цифры указывают на значительный вклад женщин в обороноспособность страны и их готовность служить Родине наравне с мужчинами.

Общественник предложил учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих, или День защитницы Отечества. Корсунов напомнил, что именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Дурова, обрезав волосы и переодевшись в казачью форму, под именем Александра Соколова вступила в казачий полк.

Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни, — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что медсестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. В составе медицинской роты она выполняла задачи в пункте эвакуации и тыловых районах.

женщины
СВО
военные
Россия
