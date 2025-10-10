Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 07:09

Депутат увидел в политике Европарламента по активам России повадки вора

Депутат Белик назвал резолюцию Европарламента по активам России повадками вора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резолюция, призывающая использовать замороженные активы России в качестве кредита Украине, демонстрирует повадки вора Европейского парламента, такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, «ворованное останется ворованным» вне зависимости от формулировок.

Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным, — убежден Белик.

Парламентарий констатировал, что Европарламент лишь пытается легализовать украденные российские активы. Однако он уверен, что такое решение обернется против Запада.

Ранее первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов спрогнозировал, что в случае изъятия активов России в Евросоюзе доверие к евро резко упадет. По его словам, единой позиции в Европе по вопросу активов нет, но многие считают, что такой шаг станет ударом для финансовой системы.

Госдума
депутаты
Дмитрий Белик
Европа
Европарламент
активы
российские активы
замороженные активы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим чак-чак — медовое татарское печенье по классическому рецепту
Десяток дронов атаковали Черное море за один час
Московские врачи спасают 87-летнюю народную артистку с больным сердцем
Необычный дрон-октокоптер начал помогать российским бойцам в зоне СВО
На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М
Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике
Православным россиянам назвали самые мощные молитвы
«Уже 7304,6 рубля»: эксперт о продуктовой корзине и ценах на топливо
«Аварийные» последствия взрывов настигли Сумскую область
ВСУ «надули» на $20 млн, «мясные» новобранцы: новости СВО к утру 10 октября
Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова
В России определили сроки получения начального общего образования
«Начали охват»: военэксперт узнал о ситуации в Боровской Андреевке
Озвучено, что стало с правами на песни Земфиры в России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика
Днепр охватили пожары и перебои со светом после ночных взрывов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 октября
Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью
Сенат США включил Украину в план военных расходов на 2026 год
Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.