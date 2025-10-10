Депутат увидел в политике Европарламента по активам России повадки вора Депутат Белик назвал резолюцию Европарламента по активам России повадками вора

Резолюция, призывающая использовать замороженные активы России в качестве кредита Украине, демонстрирует повадки вора Европейского парламента, такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, «ворованное останется ворованным» вне зависимости от формулировок.

Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным, — убежден Белик.

Парламентарий констатировал, что Европарламент лишь пытается легализовать украденные российские активы. Однако он уверен, что такое решение обернется против Запада.

Ранее первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов спрогнозировал, что в случае изъятия активов России в Евросоюзе доверие к евро резко упадет. По его словам, единой позиции в Европе по вопросу активов нет, но многие считают, что такой шаг станет ударом для финансовой системы.