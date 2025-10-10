ВСУ потеряли технику, укрепления и бойцов: успехи ВС РФ к утру 10 октября

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион», входящие в состав группировки войск «Запад», уничтожили укрепленный район Вооруженных сил Украины в Харьковской области, заявили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 октября?

Поразили укрепрайон ВСУ

«Расчеты 203-мм пушек большой мощности 2С7 „Пион“ 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск „Запад“ уничтожили укрепленный район ВСУ в Харьковской области на Купянском участке фронта», — рассказали в ведомстве.

Там рассказали, что при получении данных от аэроразведки расчеты «Пиона» выдвинулись в район выполнения боевых задач. Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, они выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были уничтожены с минимальными отклонениями.

Ликвидировали боевую технику ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и тяжелый беспилотник ВСУ в Харьковской области.

«В ходе боевой работы расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск „Север“ выявили маршруты передвижения техники для подвоза живой силы ВСУ на линию боевого соприкосновения в Харьковской области. После доразведки координат было принято решение на оперативное огневое поражение ударными FPV-дронами», — информировали в ведомстве.

На кадрах объективного контроля, предоставленных Минобороны РФ, запечатлено уничтожение бронеавтомобиля ВСУ американского производства Humvee, а также тяжелого беспилотника при попытке сброса боеприпасов на позиции подразделений группировки.

Лишили ВСУ зенитной установки

В Минобороны России заявили, что расчеты FPV-дронов и артиллерия Южной группировки войск успешно ликвидировали автомобиль ВСУ КрАЗ, перевозивший боеприпасы, а также зенитную установку КС-19 на территории Донецкой Народной Республики.

«В районе населенного пункта Константиновка расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 27-го артиллерийского полка Южной группировки войск нанесли комбинированный удар по грузовому автомобилю ВСУ с боезапасом и буксируемой им зенитной установке. В результате успешной атаки уничтожен автомобиль КрАЗ-260 и крупнокалиберная 100-мм тяжелая буксируемая зенитная установка КС-19 ВСУ. Попадание дронов и снарядов в автомобиль привело к детонации боеприпасов», — сообщили в МО.

Там отметили, что в этот же день расчет FPV-дрона полка уничтожил на автозаправочной станции в Константиновке боевую бронированную машину ВСУ «Козак».

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, входящий в состав Южной группировки войск, успешно уничтожил украинский пункт управления беспилотниками с помощью авиабомб, сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а данные разведки подтвердили уничтожение заданной цели.

Ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили на Днепропетровском направлении укрепленные позиции ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Днепропетровской области расчетами самоходных артиллерийских установок „Акация“ группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение по укрепрайону противника. Средствами беспилотной разведки были обнаружены скрытые инженерные сооружения в лесополосах, использовавшиеся для хранения боеприпасов и временной дислокации боевиков. Артиллерийский расчет 152-мм орудий произвел серию прицельных выстрелов. Точными попаданиями разрушены блиндажи, уничтожены склады боеприпасов и поражены огневые точки противника», — информировали в ведомстве.

Кроме того, операторы ударных беспилотников группировки уничтожили в Днепропетровской области американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга».

