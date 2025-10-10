Атака на Украину 10 октября: удары по ТЭЦ, взрывы в Киеве, что известно

Военно-политические и мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 10 октября Украина подвергается массированной атаке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно, какие цели поражены?

Что известно об атаке на Украину ночью 10 октября

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в ночь на пятницу, 10 октября, в Киеве слышны взрывы и стрельба. По данным авторов, идет атака на ТЭЦ-6 — крупнейшей теплоэлектроцентрали украинской столицы.

Авторы канала пишут, что в городе фиксируются перебои с электричеством.

«Взрывы и стрельба в Киеве: идёт атака на ТЭЦ-6, начались перебои с электричеством. Атака продолжается, в разных районах столицы Украины перебои со светом и водой. ДТЭК подтверждает перебои с электричеством», — говорится в посте.

По информации канала, над регионами Украины замечено 150 ударных БПЛА «Герань» над регионами Украины. Кроме того, авторы пишут, что под атакой находятся объекты ВСУ в Днепропетровске.

Telegram-канал «Военный осведомитель» также утверждает, что в Киеве начались перебои со светом, предположительно, беспилотный летательный аппарат типа «Герань» долетел до ТЭЦ-6. Об этом сообщил.

Позднее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что перебои со светом начались в Днепропетровске и Кривом Роге.

«Идет массированная атака на объекты врага в Днепропетровске. После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — отметил канал.

Украинский телеканал ТСН также заявляет, что ночью взрывы гремят в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

«Взрывы в Харькове и Днепропетровске», — говорится в сообщении.

Какие последние новости о ходе СВО известны

Как узнал военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы России взяли в окружение группировку противника у Кузьминовки в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские войска лишены возможности выйти из окружения, по врагу наносится «плотный огонь».

Вместе с этим другая батальонно-тактическая группа украинских войск попала в оперативное окружение под Северском. По словам Марочко, прорыв российских сил и занятие стратегических высот сделали невозможным организованный отход противника.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, армия Украины потеряла более 2,5 тыс. человек в боях за Купянск. Российские штурмовые подразделения к настоящему моменту смогли продвинуться вглубь города примерно на два километра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также Министерство обороны сообщило, что армия России уничтожила наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов врага на Краматорско-Дружковском направлении. После прямого попадания беспилотника произошла детонация хранившегося боекомплекта.

Помимо этого, ВС РФ нанесли массированные удары по объектам, обеспечивающим логистику и деятельность украинских войск. Целями стали портовые сооружения, объекты энергетики и склады с горюче-смазочными материалами. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, после ночных взрывов Ильичевский порт в Одесской области временно прекратил работу.

При этом, по данным Bloomberg, после ударов по объектам энергетики в Харьковской и Полтавской областях Украина лишилась более 60% мощностей по добыче газа. Стране придется потратить около €1,9 млрд (190 млрд рублей) на импорт топлива, чтобы перезимовать.

