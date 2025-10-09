«Лишены возможности выйти»: военэксперт описал ситуацию у Кузьминовки Военэксперт Марочко: ВС РФ лишили ВСУ возможности отступить у Кузьминовки в ДНР

Вооруженные силы России взяли в окружение группировку противника у Кузьминовки в Донецкой Народной Республике, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские войска лишены возможности выйти из окружения, по врагу наносится «плотный огонь».

Вооруженные формирования Украины практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия наших войск, — сказал Марочко.

Он добавил, что украинские военные продолжают удерживать укрепрайон между указанными населенными пунктами, находящийся на высотах. В настоящее время горловина котла составляет еще около трех километров.

Ранее ВС РФ уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Боевую задачу выполнили расчеты FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

До этого Марочко сообщал, что российским войскам также удалось достичь успехов в районе Кузьминовки. Подразделения вклинились на 500 метров в глубину обороны противника на северо-западе от населенного пункта. Кроме того, ВС РФ начали охват населенного пункта Звановка в ДНР.