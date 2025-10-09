Российские дроноводы точным ударом разнесли технику и склад ВСУ в ДНР Расчеты FPV-дронов уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Краматорском в ДНР

Военнослужащие ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили расчеты FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

Операторами FPV-дронов был поражен НРТК противника. Также точным ударом дрона уничтожен склад боеприпасов ВСУ, — говорится в сообщении.

После прямого попадания беспилотника в склад противника произошла детонация хранившегося боекомплекта, уточнили в министерстве. Кроме того, дроноводы ВС РФ ликвидировали несколько единиц автотранспорта вместе с живой силой ВСУ и замаскированный миномет.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское, таким образом маскируясь под мирных жителей. Как отметил офицер с позывным Филин, для большей убедительности украинские солдаты передвигаются по городу на велосипедах.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ совершили рывок и вклинились в оборону ВСУ у поселка Ставки в ДНР. По его словам, за неделю российским бойцам удалось продвинуться на этом участке фронта почти на один километр.