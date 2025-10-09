Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 08:09

ВСУ в Херсоне переоделись в штатское и пересели на велосипеды

В Херсоне ВСУ начали маскироваться под мирных жителей и ездить на велосипедах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское, таким образом маскируясь под мирных жителей, заявил в беседе с РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным Филин. По его словам, в этом заключается основная сложность для российских бойцов.

Чтобы поразить противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает и пытается маскироваться, — подчеркнул собеседник агентства.

Для большей убедительности украинские солдаты передвигаются по городу на велосипедах, добавил Филин. Именно поэтому ВС РФ производят детальную и качественную разведку, чтобы выявить, что это не человек, который несет продукты домой, а боец ВСУ.

Сначала мы определяем точно, на 100%, что это противник, и после этого наносим огневое поражение, — резюмировал офицер.

Ранее сообщалось, что один украинский военнослужащий на Сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался скрыться на велосипеде, надев женский сарафан. По данным источника в российских силовых структурах, бойцы противника нередко используют женскую одежду, чтобы сбежать.

