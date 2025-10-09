Встреча Путина и Алиева 9 октября: подробности, причины крушения борта AZAL

Сегодня, 9 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Какие подробности известны, что лидеры двух стран сказали о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL?
Что Путин сказал о причинах крушения самолета AZAL
В ходе встречи в Душанбе 9 октября Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву начать переговоры с обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, отметив, что о причинах произошедшего его проинформировали позавчера.
Путин сообщил, что причинами катастрофы среди прочего стало нахождение в небе украинских беспилотников. По словам президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО. Самолет, как он уточнил, задели не поражающие элементы, а, скорее всего, обломки ракет.
«Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах», — отметил он.
Российский лидер напомнил, что приносил извинения за трагедию, произошедшую в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования родным погибших, подчеркнув, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию.
Путин также отметил, что экипаж самолета AZAL мог совершить посадку в Махачкале, но принял решение лететь в аэропорт базирования.
Российский лидер пообещал, что РФ даст правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые связаны с крушением самолета, и сделает все необходимое в части компенсаций.
«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — уточнил он.
Президент Азербайджана в ответ поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и за то, что тот держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета.
Путин в ходе встречи выразил надежду, что сотрудничество стран продолжится в духе союзничества, подчеркнув, что РФ будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась.
Алиев отметил хорошую динамику в российско-азербайджанских отношениях по всем направлениям, подчеркнув, что нигде не было замедления или отката. По его словам, все дорожные карты России и Азербайджана успешно реализуются.
Алиев в ходе переговоров также еще раз поздравил Путина с прошедшим днем рождения и пожелал всего самого доброго ему и российскому народу.
Напомним, что лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 39 из них погибли.
