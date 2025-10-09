Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:49

Встреча Путина и Алиева 9 октября: подробности, причины крушения борта AZAL

Владимир Путин, Ильхам Алиев Владимир Путин, Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Сегодня, 9 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Какие подробности известны, что лидеры двух стран сказали о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL?

Что Путин сказал о причинах крушения самолета AZAL

В ходе встречи в Душанбе 9 октября Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву начать переговоры с обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, отметив, что о причинах произошедшего его проинформировали позавчера.

Путин сообщил, что причинами катастрофы среди прочего стало нахождение в небе украинских беспилотников. По словам президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО. Самолет, как он уточнил, задели не поражающие элементы, а, скорее всего, обломки ракет.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

«Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах», — отметил он.

Российский лидер напомнил, что приносил извинения за трагедию, произошедшую в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования родным погибших, подчеркнув, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию.

Путин также отметил, что экипаж самолета AZAL мог совершить посадку в Махачкале, но принял решение лететь в аэропорт базирования.

Российский лидер пообещал, что РФ даст правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые связаны с крушением самолета, и сделает все необходимое в части компенсаций.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — уточнил он.

Президент Азербайджана в ответ поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и за то, что тот держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета.

Путин в ходе встречи выразил надежду, что сотрудничество стран продолжится в духе союзничества, подчеркнув, что РФ будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась.

Алиев отметил хорошую динамику в российско-азербайджанских отношениях по всем направлениям, подчеркнув, что нигде не было замедления или отката. По его словам, все дорожные карты России и Азербайджана успешно реализуются.

Алиев в ходе переговоров также еще раз поздравил Путина с прошедшим днем рождения и пожелал всего самого доброго ему и российскому народу.

Напомним, что лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 39 из них погибли.

Владимир Путин, Ильхам Алиев Владимир Путин, Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

