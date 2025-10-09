В ДНР сообщили о формировании котла для ВСУ под Северском

В ДНР сообщили о формировании котла для ВСУ под Северском Марочко: украинская группировка под Северском оказалась в оперативном окружении

Батальонно-тактическая группа украинских войск попала в оперативное окружение под Северском, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. Прорыв российских сил и занятие стратегических высот сделали невозможным организованный отход противника.

Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских боевиков, которая продолжает удерживать укрепрайон между упомянутыми населенными пунктами, находящийся на высотах, — сказал Марочко.

По его словам, несмотря на то что ширина «горловины котла» составляет около трех километров, украинские войска практически не имеют возможности организованно покинуть позиции из-за плотного огневого контроля со стороны российских сил. Марочко добавил, что сложившееся положение украинских подразделений стало следствием «безграмотного управления войсками и несвоевременных решений командования».

Ранее Марочко сообщал, что российским войскам удалось достичь успехов в районе Кузьминовки. Подразделения вклинились на 500 метров в глубину обороны противника на северо-западе от населенного пункта. Кроме того, ВС РФ начали охват населенного пункта Звановка в ДНР.