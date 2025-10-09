Стало известно, сколько человек потеряли ВСУ в боях за Купянск

Стало известно, сколько человек потеряли ВСУ в боях за Купянск SHOT: ВСУ потеряли порядка 2,5 тыс. человек в боях за Купянск

ВСУ потеряли более 2,5 тыс. человек в боях за Купянск, передает Telegram-канал SHOT. Российские штурмовые подразделения к настоящему моменту смогли продвинуться вглубь города примерно на два километра. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как сообщает канал, противник перебросил дополнительные резервы с бронетехникой, предположительно готовящейся к контратаке. Также поступают сообщения о перебоях в подаче воды, электроэнергии и нехватке продовольствия.

По информации канала, следующей целью бойцов ВС РФ, скорее всего, станет зачистка Автотранспортного колледжа. Там могли остаться несколько подразделений ВСУ из 114-й и 116-й механизированной бригады.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделение «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сбежало из Красноармейска. По его словам, при выходе из города часть беглецов была ликвидирована.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, что в девяти километрах от Купянска. По его словам, российским силам удалось улучшить тактическое положение.