Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:35

В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска

Советник главы ДНР Кимаковский: подразделения «Азова» сбежали из Красноармейска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделение «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сбежало из Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, они были переброшены в город недавно. Также Кимаковский отметил, что при выходе из Красноармейска часть беглецов была ликвидирована.

В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение, — подчеркнул он.

Ранее российские военные уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных боевиков «Азова» и штурмовой бригады «Лють». Противник отказался сложить оружие и был ликвидирован на месте.

До этого сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

Азов
бегство
Красноармейск
Игорь Кимаковский
