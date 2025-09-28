Попытки ВСУ удержать населенный пункт Юнаковка в Сумской области не увенчались успехом, несмотря на переброску украинским командованием лучших подразделений на это направление, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 сентября?

Армия России разбила элиту ВСУ под Юнаковкой

По словам Марочко, освобождение Юнаковки российскими войсками стало наиболее значимым достижением на этом направлении за минувшую неделю.

«Украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на Сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств», — указал эксперт.

Марочко отмечает, что российская армия не только нарушила планы ВСУ на успешную оборону, но и продвинулась вперед, освободив Юнаковку. Эксперт убежден, что на данном участке фронта есть предпосылки к позитивным результатам.

Генерал раскрыл, как российские бойцы выживали 60 дней под танком

Двое российских бойцов, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожье, смогли выжить благодаря своему мужеству, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, военные твердо решили не сдаваться.

«Ребята проявили определенную выдержку, мужество. Им помогала надежда, вера в спасение», — отметил Попов.

Он добавил, что они оказались в «серой зоне» — это нейтральная полоса, которая обстреливалась с обеих сторон. Несмотря на это, бойцы помогали своим, передавая информацию о противнике и делая вклад в общее дело, подчеркнул летчик.

ВС РФ уничтожили 10 боевиков «Азова» и бригады «Лють»

ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных боевиков «Азова» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и бригады «Лють», отказавшихся сложить оружие, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 блокированных неонацистов из числа бригады специального назначения „Азов“ и штурмовой бригады „Лють“, отказавшихся сложить оружие», — сказал он.

Вертолет Ми-28НМ поразил ВСУ в зоне действия «Востока»

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.

