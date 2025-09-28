Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 05:25

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 сентября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 сентября

Расчетами российской ПВО были сбиты 17 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что воздушные цели уничтожили над территориями четырех регионов России: в Белгородской области сбито семь БПЛА, в Воронежской области — шесть, в Ростовской области — три и один БПЛА над Республикой Крым.

«27 сентября с 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

В результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел при поражении объекта двумя вражескими дронами.

«В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам двух вражеских дронов. Ранены трое сотрудников», — сказано в сообщении.

Мужчина с комбинированной минно-взрывной травмой и осколочными поражениями головы, спины и плеча, вместе с женщиной, получившей осколочные ранения головы и руки, направлены в городскую больницу № 2, уточнил губернатор. Вторая женщина с проникающим ранением глазного яблока и осколочным ранением грудной клетки транспортируется в областную клиническую больницу.

В Запорожской области произошло временное отключение электроснабжения из-за атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Уточняется, что подача электричества будет полностью восстановлена в течение двух часов.

«Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — сказано в заявлении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Волгоградом произошли взрывы, предположительно, системы ПВО сбивали дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

SHOT добавил, что было сбито несколько воздушных целей. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка.

«Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток», — заявил губернатор.

По словам Хинштейна, у 15-летнего юноши зафиксированы множественные осколочные ранения, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На место происшествия оперативно выехала медицинская бригада, которая оказала пострадавшему всю необходимую помощь.

