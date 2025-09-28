Системы ПВО сработали над четырьмя регионами России одновременно

В течение часа, с 23:00 по московскому времени до полуночи, расчетами российской ПВО были сбиты 17 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что воздушные цели уничтожили над территориями четырех регионов России: в Белгородской области сбито семь БПЛА, в Воронежской области — шесть, в Ростовской области — три и один над Республикой Крым.

27 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее два торговых объекта были повреждены в результате атаки на Волгоград в ночь на 27 сентября. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате инцидента никто не пострадал. Дополнительные подробности о налете беспилотников пока не раскрываются.

До этого СМИ информировали о взрывах в небе над Волгоградом, предположительно, связанных с работой систем противовоздушной обороны, которые сбивали украинские дроны. Было уничтожено несколько беспилотников.