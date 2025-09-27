Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
SHOT сообщил, что в небе над российским городом произошли взрывы

SHOT передает, что в небе над Волгоградом произошли взрывы

Telegram-канал SHOT передает, что в небе над Волгоградом произошли взрывы, предположительно, системы ПВО сбивают дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

SHOT добавил, что уже сбито несколько воздушных целей. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее выяснилось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами. Внутри взрывчатки одного из сбитых FP-1 обнаружили осколочные элементы. Часть уничтоженных беспилотников не удалось идентифицировать — от них остались лишь угли после срабатывания зарядов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Также стало известно, что ВСУ пытались атаковать Новороссийск украинским многоцелевым надводным безэкипажным катером Magura V5. Его стоимость составляет $273 тыс. (22,9 млн рублей). В Минобороны России информацию не комментировали.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» эффективно справляется с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ. Он отметил, что противник может атаковать Новороссийск и с воздуха, и с моря.

