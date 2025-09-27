Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыты последствия ночной атаки БПЛА на Волгоград

Бочаров сообщил о повреждении двух торговых объектов при атаке БПЛА на Волгоград

Два торговых объекта получили повреждения при атаке на Волгоград в ночь на 27 сентября, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, которые приводит пресс-служба региональной администрации, никто не пострадал. Других подробностей о налете беспилотников пока нет.

В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта, — отметил Бочаров.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в небе над Волгоградом произошли взрывы, предположительно, из-за работы средств противовоздушной обороны, сбивавших дроны ВСУ. По данным канала, было уничтожено несколько беспилотников. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Минобороны России между тем сообщили, что в ночь на 27 сентября ПВО ликвидировала 55 украинских БПЛА. Атаке подверглись семь регионов: 27 дронов сбили над Ростовской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской. Еще пять беспилотников уничтожили в Волгоградской, два — в Курской и один — в Белгородской.

