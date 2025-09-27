Более 50 украинских дронов сбили над Россией минувшей ночью Силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ над семью регионами России в ночь на 27 сентября

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 27 сентября уничтожили более 50 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись семь регионов страны, в том числе Ростовская область.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 27 БПЛА удалось уничтожить над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Астраханской области. Еще шесть дронов было ликвидировано над Воронежской областью, пять — над Волгоградской, два — над Курской, и один — над Белгородской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что системы ПВО успешно отразили массированную атаку БПЛА на регион. По его словам, дроны были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

До этого стало известно, что в Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка. У юноши зафиксированы множественные осколочные ранения, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.