Подросток получил ранение при атаке ВСУ в Курской области Хинштейн сообщил о ранении подростка от дрона ВСУ в Курской области

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка.

Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток, — заявил губернатор.

По словам Хинштейна, у 15-летнего юноши зафиксированы множественные осколочные ранения, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На место происшествия оперативно выехала медицинская бригада, которая оказала пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских дронов. По данным ведомства, атака велась над территориями Ростовской области и Краснодарского края. Также ВСУ пытались нанести удары по Крыму и акваториям Черного и Азовского морей.

До этого глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что Васильевку и соседние населенные пункты Запорожской области обстреливают украинские войска из-за ежедневного продвижения российских сил. Она отметила, что ВСУ в отчаянии пытаются нарушить стабильность жизни в округе.