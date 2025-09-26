Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 21:50

Подросток получил ранение при атаке ВСУ в Курской области

Хинштейн сообщил о ранении подростка от дрона ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка.

Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток,заявил губернатор.

По словам Хинштейна, у 15-летнего юноши зафиксированы множественные осколочные ранения, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На место происшествия оперативно выехала медицинская бригада, которая оказала пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских дронов. По данным ведомства, атака велась над территориями Ростовской области и Краснодарского края. Также ВСУ пытались нанести удары по Крыму и акваториям Черного и Азовского морей.

До этого глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что Васильевку и соседние населенные пункты Запорожской области обстреливают украинские войска из-за ежедневного продвижения российских сил. Она отметила, что ВСУ в отчаянии пытаются нарушить стабильность жизни в округе.

