«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским

Украинские войска ведут обстрелы гражданских объектов и мирных жителей Васильевки, а также соседних населенных пунктов Запорожской области из-за ежедневного успешного продвижения ВС России, заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с ТАСС. По ее словам, ВСУ в отчаянии пытаются дестабилизировать жизнь на территории округа.

Сейчас в связи с тем, что наши ребята уверенно и ежедневно продвигаются вперед, у ВСУ просто агония, и они пытаются всячески навредить и дестабилизировать жизнь на территории города Васильевка и прилегающих сельских населенных пунктов, — высказалась Романиченко.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по региону один мирный житель погиб, а пятеро получили ранения. Трагедия случилась в Ракитянском районе: дрон поразил автомобиль в поселке Пролетарский, водитель скончался. Другой БПЛА атаковал коммерческое здание, пострадали двое мужчин и две женщины.

Кроме того, в Новой Збурьевке Херсонской области три пенсионера получили осколочные ранения после удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Отмечается, что днем ВСУ нанесли 71 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра, ночью — 17 обстрелов, а еще 18 ударов по области были совершены с использованием БПЛА.