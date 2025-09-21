Раскрыты последствия удара ВСУ по Херсонской области

Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В заявлении отмечается, что в светлое время суток солдаты ВСУ нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, ночью было зафиксировано 17 обстрелов, а еще 18 ударов по области были осуществлены с помощью БПЛА. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погибли четыре человека, еще один получил ранения. По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 сентября российские средства ПВО сбили 15 дронов над регионом. Глава области выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь. Известно, что цели ВСУ включали объекты топливно-энергетического комплекса, на месте работала оперативная группа под руководством вице-губернатора Вячеслава Романова.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны ВСУ могут пересекать границу с Россией из-за своей высоты полета. Во время прямой линии с жителями 18 сентября он ответил на вопрос о способах противодействия украинским беспилотникам.