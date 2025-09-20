«Интервидение-2025»
Жертвами атаки ВСУ на российский регион стали четыре человека

Губернатор Федорищев: четыре человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли и один пострадал в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Самарскую область, сообщил в MAX губернатор Вячеслав Федорищев. По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 сентября над российским регионом средствами противовоздушной обороны были сбиты 15 дронов.

С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас, — сказано в публикации.

Губернатор принес свои соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь, заключил он. Известно, что целями ВСУ стали объекты топливно-энергетического комплекса. На месте работает группа оперативного штаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов.

Тем временем в Саратове для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов начала работать круглосуточная линия. Также в близлежащей школе работает оперативный штаб, в котором принимают заявления на выплаты. В результате атаки пострадала женщина, она находится в больнице.

