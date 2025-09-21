Жестокая атака ВСУ произошла в приграничье Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Один мирный житель погиб и пятеро пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что трагедия произошла в Ракитянском районе.

Очередные террористические атаки ВСУ на Ракитянский район. Один человек погиб, пять получили ранения, — написал Гладков.

По словам главы региона, в поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Скончался водитель машины. Кроме того, еще один БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке. Пострадали двое мужчин и две женщины.

Между тем в селе Новоленинское автомобиль также подвергся удару украинского дрона. Водитель сейчас в больнице, транспортное средство сгорело полностью.

Ранее украинские военные открыли огонь по населенному пункту Васильевка в Запорожской области. Как уточнил губернатор Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадали 12 человек. Среди тех, кто получил травмы, есть годовалый ребенок — его жизни ничего не угрожает.

До этого четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с украинского дрона. Инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города. Дети получили ранения средней степени тяжести.