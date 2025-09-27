Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 02:22

В российском регионе ввели режим беспилотной опасности

Меняйло сообщил, что в Северной Осетии введен режим беспилотной опасности

Сергей Меняйло Сергей Меняйло Фото: kremlin.ru

В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета, — сказано в сообщении.

Ранее в МО РФ рассказали, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.

До этого в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

Кроме того, на территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

