Российские войска испытали первую лазерную установку для дистанционного разминирования, уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации и тяговые подстанции противника, а также дали «пощечину» главкому ВСУ Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные испытали лазерную пушку

Как рассказал начальник инженерно-саперной службы с позывным Мирон, в Курской области прошли испытания первой отечественной лазерной установки для дистанционного разминирования. Устройство способно прожигать металлические корпуса мин и снарядов лазерным лучом с расстояния 50–100 метров.

Установка может непрерывно работать до четырех минут, после чего требует охлаждения. Помимо разминирования, установка способна перерезать оптоволоконные линии вражеских дронов.

Украинское командование бросило солдат умирать

Украинское командование оставило все попытки деблокирования подразделений, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области. Как узнал источник в силовых структурах, военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ бросили умирать.

Тем временем Вооруженные силы России освободили села Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике, а также Степовое в Днепропетровской области Украины. Боевую задачу выполнили военнослужащие из подразделений Восточной, Западной и Южной группировок войск. Российские штурмовые подразделения также начали активные боевые действия в Кировске ДНР.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, после освобождения Дерилово армия уже скоро начнет поджимать Красный Лиман и с востока. Взятие Майского создает предпосылки для захода в Константиновку, а с переходом Степового под контроль армии ВС РФ также стали контролировать участок границы на стыке Днепропетровщины, Запорожской области и ДНР.

Войска разнесли подстанции врага и группу диверсантов

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации личного состава и пункт управления БПЛА на Константиновском направлении в ДНР. Операторы дронов обнаружили пункт управления дронами противника рядом с поселком Клебан-Бык.

Военные также уничтожили тяговые подстанции, используемые украинской армией для перевозок вооружения в Донбассе. Российские военные ликвидировали склады беспилотников, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

Вместе с этим бойцы 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» уничтожили диверсионную группу противника в районе Плещеевки в ДНР. Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, группу врага, состоявшую из шести человек, обнаружили благодаря бдительной работе воздушной разведки.

Украина возвела многокилометровую линию обороны

Командир группы БПЛА с позывным Контора рассказал, что украинские войска выстроили многокилометровую линию обороны под Купянском. Он уточнил, что укрепрайон включает сеть окопов, бетонные доты и замаскированные блиндажи.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На опубликованных кадрах видно, что фортификационные сооружения представляют собой сеть окопов, соединенных между собой бетонными точками и укрытиями, подготовленными для долговременного ведения боевых действий. Некоторые участки этих укреплений уже оставлены украинскими военными.

Сырскому дали «пощечину» на поле боя

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области. По его словам, противник снимал части с других направлений, чтобы не потерять населенный пункт.

Дандыкин назвал потерю Юнаковки большим ударом для Вооруженных сил Украины. Как отметил эксперт, в Киеве считали населенный пункт неприступной фортецией. Для России же это серьезная оперативно-тактическая победа.

Вместе с этим британский геополитический аналитик Александр Меркурис констатировал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас от осознания того, что американский лидер Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта. По его словам, украинский политик действительно напуган.

