Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:28

На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине

Telegraph: встреча Трампа с Карлом III могла изменить его позицию по Украине

Дональд Трамп и Карл III Дональд Трамп и Карл III Фото: Stephen Lock/i-Images

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла пошатнуть позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. Они предположили, что политик мог обсудить данный вопрос с монархом.

Дипломатические источники предположили, что неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита, — говорится в публикации.

Ранее Трампа назвали «настоящим президентом Европы». По данным издания Politico, никогда прежде американский президент не оказывал на Европу такого прямого влияния.

До этого Telegraph сообщала, что заявления Трампа по Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН стали негативным сигналом для Киева. В частности, риторика американского лидера отнюдь не свидетельствует о смене курса. По словам аналитиков, Трамп переложил ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и НАТО.

Украина
переговоры
Британия
Великобритания
Карл III
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.