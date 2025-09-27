На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине

На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине Telegraph: встреча Трампа с Карлом III могла изменить его позицию по Украине

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла пошатнуть позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. Они предположили, что политик мог обсудить данный вопрос с монархом.

Дипломатические источники предположили, что неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита, — говорится в публикации.

Ранее Трампа назвали «настоящим президентом Европы». По данным издания Politico, никогда прежде американский президент не оказывал на Европу такого прямого влияния.

До этого Telegraph сообщала, что заявления Трампа по Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН стали негативным сигналом для Киева. В частности, риторика американского лидера отнюдь не свидетельствует о смене курса. По словам аналитиков, Трамп переложил ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и НАТО.