Трампа провозгласили «президентом Европы»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп стал «настоящим президентом Европы», сообщает издание Politico. По его информации, хозяин Белого дома сам отмечал, что лидеры многих стран Европейского союза так его называют. Журналисты обратили внимание, что никогда прежде американский президент не оказывал на Европу такого прямого влияния.

Никогда еще лидеры ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаянной — рассматривать президента США как авторитетную фигуру, которую нужно восхвалять, уговаривать, лоббировать, обхаживать и никогда открыто не противоречить ей, — говорится в публикации.

Журналисты констатировали, что «лидеры ЕС фактически предложили президенту место во главе своего стола». Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте открыто называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ним «однобокую сделку, напоминающую капитуляцию» перед США.

Ранее аналитик Алан Уотсон выразил мнение, что Трамп стремится переложить на Европу ответственность за грядущий проигрыш Украины. По его словам, таким образом политик хочет избежать политических издержек и защитить себя от поражения Киева.