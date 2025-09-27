Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 06:15

«Трамп уходит»: на Западе заметили маневр США по Украине

Аналитик Уотсон заявил, что США пытаются защитить себя от поражения Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущий проигрыш Украины на Европу, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. По его мнению, это делается, чтобы избежать политических издержек и защитить себя от поражения Киева.

Трамп перекладывает конфликт на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие, европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от конфликта, в котором невозможно победить, — пояснил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер говорил, что Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины, так как она находится «в отчаянном положении». Эксперт указал на невозможность изменения ситуации на поле боя. Он считает: Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.

До этого стало известно, что заявление американского президента о возможности возвращения Украиной всех своих территорий при поддержке НАТО и Европы озадачило Киев и Запад. Эксперты отметили, что еще рано говорить о том, являются ли заявления хозяина Белого дома решительным сдвигом в политике США или это была импульсивная вспышка, которая, скорее всего, быстро сойдет на нет.

