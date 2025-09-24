Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине The Telegraph: заявления Трампа в Нью-Йорке сулят Зеленскому проблемы

Заявления президента США Дональда Трампа по Украине на заседании генеральной Ассамблеи ООН являются негативным сигналом для Киева, утверждает издание The Telegraph. Риторика американского лидера отнюдь не свидетельствует о смене курса и не сулит ничего хорошего.

Аналитики обратили внимание, что Трамп по сути дела переложил ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и НАТО. Он всего лишь подтвердил, что готов продавать оружие союзникам. Все это является для президента Украины Владимира Зеленского плохой новостью, констатировали журналисты.

Трамп вынес <…> урок — заканчивать войны сложно. Похоже, что он уже сыт по горло, — говорится в статье.

Ранее американский президент на Генассамблее ООН выступил с часовой речью. Как отметил сенатор Константин Косачев, выступление будет активно обсуждаться в международных кругах, поскольку в ней прозвучали резкие и неожиданные оценки.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью произнести свою точку зрения с трибуны.