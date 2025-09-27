В ГД объяснили, почему сейчас переговоры России и Украины бессмысленны Депутат Шеремет: при Зеленском любые результаты переговоров могут аннулировать

Если Россия и Украина начнут переговоры сейчас и смогут о чем-то договориться, результаты могут быть аннулированы из-за нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что у Зеленского прогрессирует кризис власти, из-за чего тот становится малодушным и неуверенным в себе.

У Зеленского прогрессирует кризис легитимности, что превращает его в малодушного, неуверенного в себе человека с ярко выраженной хаотичной чертой в виде «разброда и шатания», что не позволит ему при проведении мирных переговоров, проводимых в любой точке мира, выйти на их подписание и в дальнейшем соблюдать эти договоренности, — пояснил Шеремет.

Депутат обратил внимание, что вести какие-либо переговоры без официальных выборов на Украине можно счесть для российской стороны бессмысленной тратой времени. По его словам, результат в любой момент может быть признан ничтожным украинской стороной.

Поэтому, на мой взгляд, вести какие-либо переговоры без проведения украинской стороной официальных выборов с нашей стороны противозаконно. Это бессмысленная трата времени, так как их результат в любой момент юридически может быть оспорен и признан ничтожным, — заключил парламентарий.

Аналитик Алан Уотсон ранее заявил, что заявления Зеленского об ударах по Кремлю звучат глупо. По его словам, те, кто поддерживают политика, становятся «его соучастниками».