Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 10:32

В ГД объяснили, почему сейчас переговоры России и Украины бессмысленны

Депутат Шеремет: при Зеленском любые результаты переговоров могут аннулировать

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Если Россия и Украина начнут переговоры сейчас и смогут о чем-то договориться, результаты могут быть аннулированы из-за нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что у Зеленского прогрессирует кризис власти, из-за чего тот становится малодушным и неуверенным в себе.

У Зеленского прогрессирует кризис легитимности, что превращает его в малодушного, неуверенного в себе человека с ярко выраженной хаотичной чертой в виде «разброда и шатания», что не позволит ему при проведении мирных переговоров, проводимых в любой точке мира, выйти на их подписание и в дальнейшем соблюдать эти договоренности, — пояснил Шеремет.

Депутат обратил внимание, что вести какие-либо переговоры без официальных выборов на Украине можно счесть для российской стороны бессмысленной тратой времени. По его словам, результат в любой момент может быть признан ничтожным украинской стороной.

Поэтому, на мой взгляд, вести какие-либо переговоры без проведения украинской стороной официальных выборов с нашей стороны противозаконно. Это бессмысленная трата времени, так как их результат в любой момент юридически может быть оспорен и признан ничтожным, — заключил парламентарий.

Аналитик Алан Уотсон ранее заявил, что заявления Зеленского об ударах по Кремлю звучат глупо. По его словам, те, кто поддерживают политика, становятся «его соучастниками».

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Россия
Украина
выборы
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.